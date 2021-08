Due appuntamenti musicali in piscina a Nichelino con Restart Fest

L'estate sta finendo, ma a Nichelino c'è ancora voglia acqua e di mare, pur restando in città. Ed allora oggi e domani, venerdì 27 e sabato 28 agosto, ci sarà una festa in diretta dal Centro Nuoto di via Chernobyl 32, dove normalmente si allena Giulia Vetrano, la giovanissima campionessa convocata in nazionale per le Olimpiadi di Tokyo.

Sarà protagonista lo staff di Radioformusic.it. Stasera dj set a bordo piscina e una trasmissione speciale dove si potranno richiedere le canzoni preferite e festeggiare la festa di fine vacanze. Domani, sabato 28, sempre in piscina, sarà in consolle Bassi Dj, uno dei pionieri dell HipHop italico con una selezione HipHop e novità.

Per entrambi gli appuntamenti l'orario è 18-21 con ingresso libero fino ad esaurimento posti e il rispetto di tutte le norme anti Covid Sono organizzati in collaborazione con l'Informagiovani nichelinese.