Alla scoperta della Valsusa in sella alla bici sulla via Francigena

In bicicletta sulla via Francigena, alla scoperta della valle Susa. Domenica 19 settembre si svolgerà la prima edizione de "La Pellegrina bike marathon 2021", ciclo pedalata culturale non competitiva.

Arrivo e partenza a Susa

Chiave dell'evento è Susa, dove sono previste l'arrivo e la partenza, al centro del sistema stradale millenario del Moncenisio e Monginevro. Da qui si scenderà per poi raggiungere il Castello di Rivoli, passando per il centro storico medievale di Avigliana e la collina morenica. "È l'occasione - ha sottolineato l'assessore regionale allo Sport Fabrizio Ricca - per accendere i riflettori su una parte della Valsusa, quella bassa, che spesso è poco conosciuta: un evento per scoprire turisticamente questa terra".

Aperta a tutti i tipi di bici

La corsa sarà di tipo storico-culturale declinata in chiave "pellegrina" e passerà appunto per diversi tratti sulla via Francigena. La partecipazione è aperta a tutti i tipi di bicicletta, in particolare alle gravel e mtb: sarà possibile anche l'utilizzo delle E-Bike.

Tre percorsi

Previsti tre distinti percorsi:

- "MARATHON" di circa 145 Km con un dislivello di +3000 m (anello Susa-Sacra di San Michele - Avigliana - Rivoli - Sant"Antonio di Ranverso - Avigliana - Bussoleno - Novalesa - Susa) ;

- "PELLEGRINA" più corto e facile di circa 45 Km e dislivello di 550 metri (tratta via Francigena Susa-Avigliana-Sant'Antonio di Ranverso - Rivoli)