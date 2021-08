Completare la tangenziale e reperire fondi europei e bandi regionali per far diventare "Carmagnola bellissima"

"Per una città già sulla buona strada ma che sa di poter diventare bellissima". Più che uno slogan è un programma riassunto in poche parole quello evocato da Filiberto Alberto, l'uomo alla guida della lista civica Carmagnola Bellissima, schierata al fianco del centrodestra per la conferma del sindaco uscente Ivana Gaveglio.

Ex consigliere comunale della Lega, Filiberto Alberto ha deciso di dare vita a questa iniziativa civica sulla scia di quanto fatto da Paolo Damilano con Torino Bellissima. "Ma quello che ho fatto è un percorso che non rinnego assolutamente", tiene a precisare. "Mi ha permesso di crescere e di imparare cose che, con una iniziativa civica, non avrei potuto pensare di realizzare, quantomeno subito. Ora mi piace l'idea di contribuire ad una ulteriore crescita di questa città da un punto di vista diverso, dando continuità a quanto di buono ha saputo fare in questi anni l'Amministrazione uscente".

Non a caso, cita come di recente il Comune di Carmagnola abbia saputo vincere un bando di 200 mila euro per la realizzazione di interventi all'intervento delle scuole. "C'è una grande attenzione, soprattutto in questo particolare momento storico, a sfruttare tutte le opportunità possibili: pensiamo in primis ai fondi in arrivo dall'Europa, senza dimenticare i bandi regionali e tutte le possibilità che ci sono di reperire risorse per contribuire al miglioramento e alla crescita di questa città".

E se la coalizione di centrodestra punta a riconfermarsi a Carmagnola, avendo come altra priorità il completamento della tangenziale, con la Variante Est, "per rendere finalmente la viabilità all'altezza delle esigenze di una città moderna", sottolinea Filiberto Alberto, per la lista civica uno sforzo che va fatto "è quello di un'azione che sia capace di mettere assieme turismo, ambiente, cultura e commercio: tutte voci importanti già da sole, ma che per rendere al meglio necessitano di un'azione che coordinata che sappia valorizzare al massimo le eccellenze della città".

Sul piano più squisitamente politico, invece, Carmagnola Bellissima punta ad un risultato importante guardando soprattutto ai giovani e alle donne: non a caso, ha fatto una scelta coraggiosa, con quote rosa praticamente al 50% tra i candidati: su 16, infatti, saranno 7 le presenze femminili in lista. "Lo insegna bene proprio il pragmatismo del sindaco Gaveglio, in molte situazioni le donne hanno spesso una marcia in più".

La lista civica non si pone un traguardo a livello di percentuali, in vista della tornata elettorale del 3-4 ottobre, ma ha l'obiettivo di "intercettare il voto degli incerti e di chi si era astenuto nelle ultime occasioni, offrendo un punto di vista diverso. E bellissimo", ha concluso Filiberto Alberto.