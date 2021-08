Stelle che si innamorano in scena a Perosa Argentina

È un universo spettacolare quello che andrà in scena sabato 4 settembre al Parco Gay di Perosa Argentina, a partire dalle 16,30.

Terzo appuntamento della rassegna ‘Paesaggi di s-confine’, organizzata da Teatro e Società con il contributo di Piemonte dal Vivo nell’ambito del bando ‘Corto Circuito’, sarà dedicato a bambini e ragazzi delle scuole.

La compagnia torinese ‘Doppeltraum teatro’ porterà sul palco un racconto di stelle, amore e amicizia, in perfetto equilibrio fra fantasia e conoscenze scientifiche, per coinvolgere i più piccoli – ma non solo – alla scoperta delle meraviglie dell’Universo.

“Fra i paesaggi che ci circondano, ce n’è uno al quale spesso prestiamo davvero poca attenzione, anche a causa dell’inquinamento luminoso, ed è il paesaggio del cielo stellato – racconta Elisabetta Baro, di Teatro e Società –. In un racconto divertente di stelle che si innamorano, bambini e ragazzi, ma anche gli adulti che li accompagneranno, verranno presi per mano alla scoperta delle stelle e dell’Universo”.

‘Universo che spettacolo!’ è ad ingresso libero ma, in ottemperanza alle norme di contenimento della pandemia da Covid19, è necessario essere dotati di green pass e prenotare, seguendo il link https://www.teatrosocieta.it/prossimamente/prenotazione-eventi.html.

“Si tratta di uno spettacolo che inizialmente avevamo pensato come festa conclusiva dell’anno scolastico, poi non è stato possibile realizzarlo, a causa delle difficoltà dovute al protrarsi della pandemia – conclude Baro –. Così, anche di comune accordo con l’Amministrazione Comunale di Perosa Argentina, abbiamo deciso di spostarla agli inizi di settembre, che funga da festa beneaugurante per il nuovo anno scolastico”.