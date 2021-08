Al via la vendita dei biglietti del Campionato Europeo di Baseball

Sarà ticketsms.it a gestire la vendita dei biglietti del Campionato Europeo di Baseball, che dal 12 al 19 settembre si disputerà sui diamanti di Avigliana, di Settimo Torinese e di Torino.

Chiuso l’accordo è stata quindi avviata la procedura di inserimento secondo quando disposto dal Decreto Legge entrato in vigore lo scorso 6 agosto, che ha aumentato in zona bianca al 50% la capienza massima consentita negli impianti sportivi, al cui accesso è consentito solo ai possessori di Green Pass.

La vendita dei biglietti è effettuata in due trance, nella prima avviata alle ore 19 di martedì 17 agosto, tramite sito ticketsms.it è già possibile acquistare i tagliandi di ingresso giornalieri con una visuale migliore, per assistere ai match che verranno disputati negli impianti sportivi dello stadio del Baseball di Torino, del “Papa Giovanni II” di Avigliana e del “Valter Aluffi” di Settimo Torinese.

Nella seconda invece, verranno messi in vendita tutti gli altri biglietti, per questo motivo si consiglia di registrarsi al sito al ticketsms.it o scaricare l’app disponibile in Apple Store e Google Play, per procede con l’acquisto nel più breve tempo possibile.

Sono accettati i pagamenti attraverso i principali circuiti di carte di credito e sistemi di valuta.

Qui i link diretti per acquistare i biglietti:

Avigliana https://www.ticketsms.it/location/Avigliana-Campo-baseball

Settimo Torinese https://www.ticketsms.it/location/Complesso-Valter-Aluffi

Torino https://www.ticketsms.it/location/Stadio-Paschetto-Torino