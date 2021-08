Scegli l'eleganza e la raffinatezza italiana con i gioielli Morellato

È ormai un dato di fatto: Morellato, con i suoi gioielli, emoziona. Si tratta di prodotti easy to wear, veri e propri insostituibili alleati per farsi notare in ogni occasione. Qualità, design e ricercatezza sono i valori chiave che li sintetizzano a pieno. Una proposta subito accessibile su www.morellato.com.

Caratterizzato dallo storico stile italiano, il brand Morellato è riuscito a conquistare anche i mercati internazionali. Dalla combinazione di materiali preziosi (quali argento 925‰, pietre autentiche, perle naturali e cristalli deriva il fascino unico e inimitabile delle creazioni Morellato. Gioielli accessibili dallo stile ricercato e contemporaneo.

Prova l’esperienza d’acquisto Morellato: il top sul mercato

Su morellato.com i prezzi competitivi diventano ancora più vantaggiosi grazie alle offerte speciali, come la promozione Summer Sale che prevede sconti fino al 50%, con spedizione gratuita per ordini di oltre 38 euro.

Il portale digitale raccoglie le tante declinazioni di gioielli easy to wear quali, ad esempio, bracciali , collane, anelli, orecchini, orologi, charm, portachiavi, penne a sfera e cinturini. La ricerca di ciò che esalta al meglio il proprio stile è semplice sfruttando l’intuitiva organizzazione dell’offerte e i pratici filtri di ricerca, a partire dalle fasce di prezzo. Cliccando invece su “Crea il tuo gioiello” viene presentata la possibilità di personalizzare il proprio acquisto.

Con 4X Oney il pagamento avviene attraverso un’innovativa formula di finanziamento con carta di credito: non è prevista alcuna commissione e sono disposte quattro rate mensili. Tutto in pochissimi tap.

E scegliendo l’opzione Click&Collect, piattaforma digitale ed esperienza in negozio si fondono. Sì, perché il cliente può ritirare presso gli oltre 200 punti vendita Morellato il prodotto desiderato. Il pagamento può avvenire direttamente in negozio e vengono azzerati i costi di spedizione, senza contare la comodità di svincolarsi dagli orari del corriere.

Scopri l’armonia unica della tradizione italiana nel mondo dei preziosi, digita subito www.morellato.com.