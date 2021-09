Ex consiglieri ed attivisti. il M5S Torino sceglie i Presidenti di Circoscrizioni: i candidati

Il M5S “pesca” tra consiglieri ed attivisti di quartiere come candidati Presidenti di Circoscrizione. Mentre i partiti e liste nelle coalizione di centrosinistra e centrodestra stanno ancora litigando per spartirsi gli otto territori, la candidata sindaca Valentina Sganga annuncia i nomi scelti dalla coalizione rossoverde.

I candidati grillini alla Presidenza delle Circoscrizioni

I grillini hanno quindi deciso di puntare su: Federico Varacalli per la circoscrizione 4, Luigi Martina per la circoscrizione 5, Valter Cangelli per la circoscrizione 6, Francesco Lauria per la circoscrizione 7 e Raffaella Pasquali per la circoscrizione 8.

Sganga: "Garantire esperienza e continuità di chi conosce il territorio"

Nella maggioranza quindi consiglieri uscenti dai quartieri, ad eccezione di Lauria che è invece attivista. “L'obiettivo – sottolinea Sganga - è quello di garantire l'esperienza e la continuità di chi già conosce il territorio e le istanze dei quartieri più periferici”.

I Verdi alla 1 e 3

A questi cinque si aggiungono due candidati degli alleati di Europa Verde: si tratta di Tiziana Mossa per la circoscrizione 1 e Loredana Loffredo per la circoscrizione 3. “Due territori -sottolinea la candidata sindaca - che durante la nostra amministrazione sono stati al centro di tematiche che hanno riguardato l'ambiente; la Circoscrizione 1 con la questione relativa alla zona a traffico limitato la cui realizzazione intendiamo portare avanti nel corso del prossimo mandato e la Circoscrizione 3 dove è stato invece realizzato il primo giardino in ottica di cambiamenti climatici, quello di Via Revello”.

Juri Bossuto alla 2

A loro sette si aggiunge infine Juri Bossuto per la Circoscrizione 2, “a suggello di una coalizione realmente ecologista e progressista”.