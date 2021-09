Stufe a Pellet Italia: il risparmio ecosostenibile è in pronta consegna

Stufe ad aria, stufe idro, caldaie idro di qualità 100% italiana che garantiscono un significativo risparmio in bolletta, sinonimo di eco-sostenibilità. Con il produttore Stufe a pellet Italia questa offerta viene legata a un efficace riscaldamento dell’intera abitazione, merito degli investimenti sulle soluzioni tecniche più innovative. Tutte le stufe sono in pronta consegna, acquistabili, con spedizione gratuita, su www.stufeapelletitalia.com.

Quella di cui può approfittare il cliente su stufeapelletitalia.com è un’offerta strutturata in 16 modelli di stufe a pellet, che hanno già ottenuto la fiducia di oltre 70mila acquirenti. Stufe a Pellet Italia figura infatti nella classifica FT 1000: Europe’s Fastest Growing Companies 2021 redatta dal Financial Times.

Alla base del processo di progettazione e produttivo, che si realizza interamente presso la sede aziendale di Pianiga (Venezia), ci sono importanti investimenti nel campo dell’innovazione. Ciò porta a sistemi programmabili in grado di riscaldare l’intera abitazione.

In ogni prodotto s’uniscono il valore di lavorazioni artigianali e tecnologie all’avanguardia, come dimostrano le quattro stelle della Certificazione Ambientale (DM 186/2017), estese all’intera proposta.

Non viene assicurato solo un riscaldamento omogeneo, ma anche una soluzione eco-sostenibile. Il rapporto diretto tra acquirente e produttore, senza alcuna intermediazione, permette l’applicazione di prezzi competitivi.

A comporre il catalogo sono 16 modelli di stufe idro ad aria e caldaie per il riscaldamento omogeneo di piccoli e grandi ambienti, con la possibilità di programmare accensione e spegnimento. A questi si è recentemente aggiunta una sezione dedicata ai barbecue a legna e a carbonella.

I prezzi sono vantaggiosi sull’intero catalogo, grazie al rapporto diretto tra cliente e produttore, che elimina i costi associati ad intermediari e rivenditori. Ma la convenienza aumenta approfittando della detrazione al 50% (Decreto 83/2012) sull’acquisto di stufe e caldaie a pellet.

Il cliente approfitta inoltre di transazioni sicure (via bonifico bancario, carta di credito, Google Pay e contrassegno) e spedizione gratuita in tutta Italia. Senza contare la possibilità di pagamento rateale, messa a disposizione grazie alla partnership con Soisy, marketplace di prestiti tra privati. La richiesta, completamente online, avviene in appena 5 minuti e non ci sono spese nascoste.