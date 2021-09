Cattive condizioni igieniche e alimenti mal conservati, sanzionati due esercizi commerciali della Crocetta

Ieri, durante un servizio finalizzato al controllo del territorio e alla tutela del consumatore, gli agenti di polizia municipale del commissariato Centro Crocetta, insieme al personale del Commissariato San Secondo della polizia, hanno accertato alcune irregolarità in due delle attività commerciali.

All'interno di un locale di somministrazione, in corso Rosselli, gli agenti hanno riscontrato una carente pulizia generale degli ambienti. In particolare, in cucina, hanno constatato la presenza di grasso stratificato sulla cappa aspirante e sui mobiletti in acciaio. In un congelatore hanno poi trovato 10 chili di prodotti ittici (tra cui astici, tranci di pesce spada, polipi e calamari) privi di sacchetti di protezione e della prevista etichettatura con l'identificazione del prodotto. Nello stesso congelatore con le pareti ricoperte da uno spesso strato di ghiaccio, gli agenti hanno rinvenuto 2 chili di carne di pollo senza etichettatura e una rolata, anch'essa di carne di pollo, conservata in confezione aperta e senza protezione.

La titolare del ristorante, una donna di italiana, è stata contravvenuta per detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione, mancata comunicazione agli utenti degli orari, carente pulizia dei locali, per un totale di circa 1.000 euro, oltre al sequestro giudiziario dei prodotti alimentari mal conservati.

Poco più in là, all'interno di un minimarket di corso Adriatico, gli agenti hanno trovato una situazione di mal conservazione dei cibi surgelati simile alla precedente. In questo caso, i prodotti surgelati venivano posti in vendita singolarmente, privi delle informazioni obbligatorie riportate sulla confezione originaria.

Al titolare, un bengalese, è stato contestato un verbale di 1.032 euro.