Nichelino, si ribaltano con l'auto e poi si fermano sull'asfalto a fare i selfie

Lo scampato pericolo forse li ha convinti, se non di essere immortali, di poter restare sull'asfalto a fare foto e selfie, incuranti del possibile arrivo di altre auto. E' la vicenda che ha visto per protagonisti sabato sera alcuni giovani di Nichelino.

La vettura sulla quale viaggiavano, in via Trento, si è ribaltata all’altezza della rotatoria. A bordo della 500 alcuni amici che sono usciti dall’abitacolo praticamente illesi ed allora, per festeggiare, si sono messi a fare i selfie per immortalare quanto accaduto, per poi condividerlo in qualche chat e sulle alcune pagine Facebook.

Alla base dell'incidente, quasi certamente l’alta velocità. Per fortuna nessuno dei giovani si è fatto male, ma non sono mancati coloro che hanno criticato la scelta di spettacolarizzare quanto avvenuto.