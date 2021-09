Offre la sua verginità a due donne per 1 milione di euro: è la provocazione dell'artista torinese Colline di Tristezza

Cerca due donne, preferibilmente dall’aspetto tipico scandinavo o russo, con un’altezza pari o superiore a 180 cm oppure somiglianti alla modella americana Megan Fox. Il motivo? Vendere la sua verginità. E' l'ultima provocazione lanciata dall'artista 'senza volto', il torinese Colline di Tristezza.

La scelta del non-cantante si spiega - come racconta lui stesso - nel voler "guadagnare soldi da qualcosa che si può monetizzare solo una volta e creare un’esperienza esclusiva e fuori dal comune".

"Le mie proposte e le mie modalità di comunicazione sono non convenzionali, anche la mia prima volta deve essere non convenzionale”, dichiara l’artista.

Colline di tristezza, da sempre molto attento alla privacy, annuncia che saranno accettate solo offerte che consentiranno di operare in totale riservatezza. La firma di un non-disclosure agreement e misure di sicurezza particolarmente stringenti potrebbero essere adottate e saranno discusse in un secondo momento per salvaguardare la privacy delle persone partecipanti all’incontro.

La richiesta economica complessiva è pari ad un milione di euro, quindi le due donne prescelte dovrebbero sborsare 500 mila euro a testa. L’indirizzo email per candidarsi? E' collineditristezza@gmail.com