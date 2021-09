Il 19 settembre di corsa con Batman e Uomo Ragno per raccogliere fondi per i bimbi cardiopatici

Il 19 settembre torna per il terzo anno consecutivo l’appuntamento ormai imperdibile con la Cosplayer Run. La corsa è sempre promossa dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Accademia 72, un giovane gruppo di amici che ha come scopo la promozione di eventi sportivi e di aggregazione sul territorio nazionale, ed è ufficialmente patrocinata dall’Associazione Amici Bambini Cardiopatici Onlus, con sede presso l'Ospedale Regina Margherita di Torino. Anche quest’anno l’incasso della corsa sarà interamente devoluto all’Associazione.

La Cosplayer Run 2021 è una corsa/camminata non competitiva di 5 km, che ha come scopo promuovere un momento di sport e aggregazione in maniera non convenzionale, offrendo ai partecipanti la possibilità di cimentarsi in questa attività vestiti come i propri beniamini del mondo dei film, dei fumetti o dei videogiochi. Anche per la terza edizione della corsa la cornice sarà il Parco Regionale “La Mandria” di Torino, con un itinerario completamente rinnovato, con la partenza dalla Cascina Oslera di Robassomero, in un percorso adatto anche a famiglie e sportivi amatoriali. Non mancheranno come al solito momenti di intrattenimento prima e dopo la corsa, grazie alla presenza di ospiti eccezionali, cosplayer, band musicali e da quest’anno anche corpo di ballo d'eccezione.

Hanno già confermato la loro presenza la mitica 501st Italica Garrison e la Rebel Legion Italian Base, due organizzazioni mondiali di appassionati di Star Wars, partner ufficiali di aziende quali Lucasfilm Ltd. e Disney, insieme a Tomb Raider Italia, Marvel Avengers Team Italia e altri gruppi di cosplayer organizzati. Parteciperanno inoltre alcuno dei Cosplayer più seguiti d’Italia tra cui Alex Celsus, Danaries, Imriel & Daisy Cosplay, Im_naoru, Lilit Cosplay, Nishi & Akira, Monnienight e tanti altri.

Per quanto riguarda la musica il gruppo Il Magico Mondo di Laura riproporrà in chiave moderna le colonne sonore dei cartoni animati più amati di sempre, mentre il gruppo di ballo Reverse Crew garantirà animazione e divertimento per tutti. Il costo di iscrizione on-line è fissato in 12 euro per gli adulti e 8 euro per i bambini 4-13 anni, gratis per i più piccoli