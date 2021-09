No Green pass ancora in piazza Castello: “Siamo stanchi, è ora di dire basta” [VIDEO]

“Dobbiamo essere tutti uniti, siamo stanchi, ci hanno preso per i fondelli ed è ora di dire basta”. Lo ha detto Marco Liccione, referente del gruppo No green pass-Variante Torino, che stasera, insieme a un migliaio di persone, si è ritrovato stasera in piazza Castello per dire no al green pass e l’obbligo vaccinale.

"Qui non c’è spazio per i violenti - ha aggiunto Liccione - non andiamo contro le leggi, ma ora devono ascoltarci". In piazza sventola qualche tricolore, mentre rispetto alle proteste precedenti si vedono meno cartelli. Ad aprire gli interventi l'inno di Mameli.