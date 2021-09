Riforma ammortizzatori sociali, De Santis (Confartigianato Torino): "Decisiva per il mercato del lavoro"

“Decisiva, per il mercato del lavoro, sarà la riforma degli ammortizzatori sociali che però dovrà andare di pari passo con quella prevista per le politiche attive e con le misure a tutela di chi lavora in proprio”. Ad affermarlo Dino De Santis, Presidente di Confartigianato Torino che precisa: “per chiarezza, va ricordato che si tratta di due provvedimenti attesi da quasi vent’anni”.

La pandemia, che ha prodotto effetti enormi anche nel mercato del lavoro, ha reso evidente una volta di più, da un lato la necessità di completare la riforma degli ammortizzatori sociali, dall’altro quella di introdurre anche nel nostro sistema normativo degli strumenti che, esauriti i periodi di tutela, possano prendere in carico le persone disoccupate per riportarle il prima possibile all’interno del mercato del lavoro, principalmente con interventi formativi e di orientamento ma anche con incentivi alle imprese e altre misure (tirocinii di inserimento o re-inserimento, apprendistato per la ri-occupazione e da ultimo anche con il contratto di re-inserimento).

“In questo quadro - afferma De Santis - non possono che essere valutati con favore da un lato la proposta del Ministro del Lavoro Orlando di presentare una proposta di legge di riforma degli ammortizzatori sociali che valorizzi e mantenga l’impianto del Fondo di Solidarietà Bilaterale nonché la promessa di lavorare ad un pacchetto di politiche attive”.

“Restiamo in attesa - sottolinea De Santis - di indicazioni determinanti sulla contribuzione e di poter quindi valutare l’impatto sul costo del lavoro”.

“Confartigianato - conclude De Santis - considera questi interventi come utili al sistema in un quadro di collaborazione con le istituzioni e con tutte le altre parti sociali. Le politiche del lavoro infatti non funzionano se non in un quadro di rete e di reciproca collaborazione. E quello di concorrere alla creazione di una rete per il lavoro è uno degli obiettivi di Confartigianato, soprattutto in questo momento dove il problema principale per molte imprese è la ricerca di personale”.