Troppi movimenti sospetti, chiusa di notte la strada del camposanto di Stupinigi

Le polemiche di molti cittadini alla fine hanno fatto breccia nel cuore dell'Amministrazione, così il Comune di Nichelino ha deciso la chiusura notturna della strada che porta al camposanto di Stupinigi.

La ragione è presto detta: senza un vero impianto di illuminazione, con una carreggiata esigua a garantire il passaggio di due veicoli contemporaneamente, dopo i parziali divieti al transito decisi negli anni passati, con l'inserimento della sbarra per evitare che di notte la zona di trasformasse in una zona ad uso e consumo del sesso a pagamento, adesso la strada di accesso al cimitero subisce una nuova limitazione.

Resterà aperta solamente negli orari in cui il cimitero è accessibile al pubblico. Una scelta in nome della sicurezza e del decoro. Intanto, sono terminati i lavori del nuovo parcheggio di via Diaz, a Nichelino: lo spazio è stato completamente riqualificato, con più di 30 posti auto.