Il cortile delle case Atc trasformato in una groviera, scatta l’intervento di derattizzazione

Segnalazioni e preoccupazioni a via Parri 10, nel Comune di Nichelino, dove i residenti delle case Atc stanno convivendo da tempo con la presenza di robusti topi all'interno del cortile condominiale. “Ci sono tane ovunque, in ogni angolo del giardino sembrano essersi create piccole città sotterranee”, racconta la signora Tina, una residente. “Non si può più lasciare fuori nemmeno un sacchetto di spazzatura senza rischiare di attirare questi ospiti indesiderati”.

Nuovo intervento

Il fenomeno, come spiegano dall’Atc, non è del tutto nuovo. L’ente ha già incaricato un’impresa specializzata per una corposa derattizzazione, che verrà eseguita nel più breve tempo possibile. “L’impresa era già intervenuta pochi mesi fa, ma è possibile che questi topi arrivino anche da aree esterne al complesso”, precisano da corso Dante, confermando la natura persistente del problema.

Percorso a ostacoli

Per la signora Tina, e molti altri residenti, la convivenza forzata con i roditori ha un impatto non solo sulla sicurezza e l’igiene, ma anche sulla serenità quotidiana: “Passeggiare nel cortile è diventato un piccolo percorso a ostacoli tra tane e impronte. Speriamo che questa volta si risolva davvero la situazione”, aggiunge con un filo di ironia ma anche di esasperazione.