Comunali, PC e Città Futura con Di Cristina primi a presentare la lista con presidio dalla notte [FOTO]

Sono stati Partito Comunista e Torino Città Futura, a sostegno del candidato sindaco Giusi Greta Di Cristina, le prime liste elettorali presentate a Torino, in vista delle Comunali di ottobre. Il segretario regionale del PC Matteo Mereu, insieme al responsabile di Città Futura Eugenio Scaramuzzino e altri promotori, si sono alternati davanti ai cancelli di via Giulio dalle 21 di ieri sera muniti di sedia e sdraio. "Noi non abbiamo struttura e - spiega Mereu - non abbiamo dipendenti, ma siamo l'unico partito che contemporaneamente alla consegna della lista organizza la festa del partito". Secondo Mattei con Futura, terzo coalizione di D'Orsi

A seguire la lista Futura Torino a sostegno del candidato sindaco Ugo Mattei, e quindi le liste che sostengono il candidato sindaco Angelo D’Orsi, Sinistra in Comune (in cui sono candidati esponenti di Rifondazione Comunista, Sinistra anticapitalista e Dema), Partito Comunista Italiano e Potere al Popolo. In fila Europa Verde, Popolo della Famiglia, Moderati e Articolo 1

Già presenti, in attesa di presentare simboli e candidati, anche Europa Verde a sostegno della candidata sindaca 5 Stelle Valentina Sganga. Per il candidato sindaco del centrodestra, Paolo Damilano, la prima lista a presentarsi è stata Il Popolo della Famiglia seguita da Torino Bellissima, per il candidato sindaco di centro sinistra Stefano Lo Russo i Moderati e Articolo 1. In fila Mat e 3V