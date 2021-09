Candidati sindaci e social: Betti Balducci il più seguito, Sganga “regina” davanti a Damilano Lo Russo

Facebook e Instagram , ma anche Twitter, hanno ormai un peso specifico sempre maggiore in politica, perché strumenti scelti dagli esponenti dei partiti, dai consiglieri comunali e regionali sino ai sindaci, governatori e primi ministri, per comunicare il proprio operato ai cittadini. Tra i primi cittadini precursori in tal senso vi è Chiara Appendino, che in questo quinquennio ha affidato ai social la sua comunicazione, spesso "spogliata" dai vestiti istituzionali. Sorge quindi spontanea la duplice domanda: chi, tra gli 11 candidati sindaci, raccoglierà l'eredità social di Chiara Appendino? E quale sarà il potere di Facebook e Instagram alle elezioni amministrative?

In cima alla classifica, leader incontrastato sui social tra i candidati sindaci, vi è però Davide Betti Balducci . Un risultato ottenuto grazie a un lavoro di lungo corso sui social, iniziato tempo fa, ben prima della campagna elettorale, e soprattutto della trasversalità dei follower che il candidato abbraccia: essendo sostenuto dal Partito Gay, dal Partito Animalista Italiano, dalle Partite Iva Lista Civica e da "Torino Civica La voce dei quartieri" Balducci dialoga con una platea ampia soprattutto su Facebook ( 22.423 ) e in parte su Instagram ( 1.469 ).

Tra gli altri candidati, gli unici a non dialogare online con i cittadini tramite pagine pubbliche sono Roberto Salerno e Lorenzo Varaldo . Dietro a Balducci, Sganga, Lo Russo e Damilano si posiziona Ivano Verra (Italexit) con 5.650 follower in totale. Alle sue spalle l'intellettuale e figura di riferimento di liste di diverse sinistra Angelo D'Orsi che con 4.001 follower è davanti a Ugo Mattei (Futura), fermo a 2.591 . Nelle retrovie Giusi Greta Di Cristina del Partito Comunista ( 1.276 seguaci, solo su Facebook) e Paolo Alonge , della lista 3V con appena 559 follower.

Chiara Appendino rimane comunque inarrivabile. Basti pensare che attualmente tutti i profili social dei candidati messi insieme arrivano a contare circa 60.000 seguaci, contro i 231.000 follower della sindaca. Questo la fotografia delineata dai social network più usati, come Facebook e Instagram. Difficile capire quanto peso specifico possano avere nella competizione elettorale: se è lampante come cinguettii e stati siano diventati una forma di comunicazione e di promozione dell'attività molto utilizzata, con casi eclatanti come il ban dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, è altrettanto vero che nel caso specifico di Torino, i 60.000 follower, non per forza utenti unici, sono solo una parte dei potenziali elettori. Nel 2016, per esempio, votarono quasi 400.000 torinesi.