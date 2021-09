Un successo la passeggiata ecologica organizzata a Chiusa di San Michele

Sono stati ben 53 i volontari che d omenica 5 settembre, a Chiusa di San Michele hanno preso parte alla Passeggiata Ecologica, organizzata come sempre da due associazioni del paese: Squadra AIB e Centro Culturale . Giunta alla 40esima edizione, l’iniziativa, patrocinata da Comune di Chiusa, Unione Montana Valle Susa, Città Metropolitana di Torino, Regione Piemonte, si è concretizzata anche quest’anno in una mattinata, aperta a tutti, di interventi di cura e valorizzazione del territorio.

I lavori si sono concentrati in quattro zone: percorso ciclabile in direzione Sant’Ambrogio, sorgente “Font do Frà”, castagneti di via Roma e Rio Pracchio . Lungo via Roma e sulla ciclabile è stata eseguita la manutenzione di panche, staccionata e bacheche e rimossi gli arbusti lato strada. Inoltre, sono stati tagliati erba e rovi lungo i sentieri ciclo-pedonali di “Princa”, dietro l’area cimiteriale.

Intervento simile, ma di dimensioni maggiori, è stato eseguito nei castagneti sopra gli impianti sportivi di via Roma, con taglio ed asportazione di erba, rovi e arbusti e manutenzione di tavoli e staccionate. Poco più a monte, nella zona della sorgente della “Font do Frà”, di facile accesso dalla mulattiera della Sacra di San Michele, è stata sostituita la cartellonistica con una realizzata a mano per l’occasione e si sono nuovamente resi agibili l’area e il sentiero, con la rimozione degli alberi caduti.

Infine, nella zona in prossimità del ponte di legno sul Rio Pracchio, molto frequentata nel periodo estivo, sono stati installati tavolo, panca e cesto dei rifiuti, oltre che svolte operazioni di taglio erba, spianatura ed esbosco. Una nuova area pic-nic , che ora è liberamente fruibile da persone del paese e turisti.

Tanti interventi attuati grazie all’impegno di ben 53 volontari, del paese e non, premiati con un lauto pasto, offerto dagli organizzatori, presso il Bici grill San Michele. Lì sono stati raggiunti anche dai bambini , che grazie al servizio di animazione, hanno trascorso la mattinata con attività e giochi a tema. E poi un pomeriggio insieme in allegria, animato, come da tradizione, con la musica di alcuni amici della Filarmonica.

Gli organizzatori ringraziano tutti coloro che hanno partecipato e contributo, a vario titolo, al successo di questa 40esima Passeggiata Ecologica, che ha saputo lasciare un’impronta importante sul paese di Chiusa.