Per Inalpi un'edizione di Cibus da ricordare

Una manifestazione a cui Inalpi – azienda lattiero-casearia di Moretta, in provincia di Cuneo – prende storicamente parte e alla quale, anche per l’edizione appena conclusa, ha scelto di aderire.

E per Inalpi, Cibus è stata anche occasione per il ritiro di due premi al Tespi Awards 2021. L’azienda di Moretta è infatti stata premiata per il Grattugiato Italiano senza lisozima – PRODOTTO INNOVATIVO dell’anno e con il premio CHARITY per l’iniziativa Diari Scolastici Inalpi che giunge quest’anno alla sua sesta edizione.

Ma Cibus è stato anche un momento di incontro con i principali attori della filiera corta e controllata Inalpi: venerdì 3 settembre sono infatti stati ospiti dello spazio Inalpi oltre 40 conferitori della Cooperativa Compral Latte, una giornata di condivisione sugli importanti progetti che l’intera filiera sta mettendo in atto per una crescita che creerà, anche grazie al piano investimenti quinquennale varato da Inalpi, sviluppo dell’intero sistema.

“Abbiamo utilizzato questi mesi di pandemia per concretizzare i nostri progetti, perché siamo convinti che solo attraverso investimenti importanti si possa oltrepassare questo momento e proseguire in un percorso di crescita che creerà ulteriore valore al nostro territorio”, così Ambrogio Invernizzi, Presidente Inalpi SpA, ha voluto ricordare il lavoro fatto in questi 18 mesi, sottolineando ancora una volta, l’importanza della presenza e della consapevolezza che ogni imprenditore riveste in momenti così complessi, durante i quali è necessario mettersi in campo al fianco della comunità.