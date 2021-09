Cinquanta nuovi Civich per le strade di Torino. Questa mattina la giunta Appendino ha dato il via libera all'assunzione agli agenti, che si andranno ad aggiungere ai 1.590 attualmente in servizio.

I neovigili entreranno in servizio a novembre e, dopo i tre mesi previsti per il percorso formativo da seguire alla scuola del Corpo di Polizia Municipale, saranno operativi e andranno così a rinforzare gli organici dei comandi territoriali del capoluogo piemontese