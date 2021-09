Riapre il Circolo dei lettori con tanti appuntamenti (in attesa di festeggiare i 15 anni)

Il Circolo dei lettori ha riaperto i battenti dopo la pausa estiva e si prepara a vivere un autunno ricco di eventi, prima di festeggiare i suoi primi 15 anni di attività.

I primi incontri prendono piede a partire da lunedì 13 tra presentazioni editoriali, dialoghi e riflessioni. Si susseguono: la giornalista e scrittrice Silvia Ferreri (lunedì 13/09) con Le cose giuste (Rizzoli), Giulio Ferroni (lunedì 13/09), professore emerito della Sapienza di Roma, autore di Una scuola per il futuro (La nave di Teseo) primo appuntamento del ciclo “Leggere ci cambia”, filo conduttore del programma autunnale, Riccardo Larini (lunedì 13/09) della Comunità Bose, Lella Costa e Gabriele Vacis (martedì 14/09) a dar voce a Beatrice, Francesca, Gemma e Taide, le donne di Dante descritte in Intelletto d’amore (Solferino). È a partire dalla presentazione del singolo La musica magica di e con Oscar Giammarinaro (martedì 14/09) l’omaggio a Ezio Bosso pubblicato da Universal proprio nel giorno in cui il Maestro avrebbe compiuto 50 anni.

Sarà ospite il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini (mercoledì 15/09) che nel suo Il paese che vogliamo (Piemme) raccoglie idee, progetti e sogni per l'Italia del futuro, Francesca Angeleri e Alessandra Contin (mercoledì 15/09) che presentano l'EDOnista (miraggi) un viaggio di formazione tra vita e sentimenti, Piero Negri Scaglione (giovedì 16/09) in un ritratto epico di Sergio Leone e del suo C'era una volta in America, descritto in Che hai fatto in tutti questi anni (Einaudi) in collaborazione con Film Commission Torino Piemonte e Museo Nazionale del Cinema, Cristina Frascà (giovedì 16/09) che in La supplente (Garzanti) ragiona sulla dicotomia insegnare-imparare. Puntuale e attento è lo sguardo di LIMES (mercoledì 22/09) che riflette sulla politica afghana, per comprendere la complessità degli equilibri globali. La prima mappa del mondo è sulle lezioni afghane con Dario Fabbri, Federico Petroni e Lorenzo Pregliasco, in collaborazione con YouTrend.

Tre gli appuntamenti online in programma. Accessibili da ogni dove gli incontri con Nicole Krauss (mercoledì 15/09) che, dopo una serie di acclamati romanzi, torna a esplorare il tema della memoria, dello sradicamento, della fede con Essere un uomo (Guanda) presentato in dialogo con Elena Loewenthal. Serge Latouche (giovedì 23/09) durante la presentazione di Breve storia della decrescita (Bollati Boringhieri) conduce con Marco Aime un'analisi economica che azzarda la fine dell’ideologia della crescita, ovvero del produttivismo. Infine Jón Kalman Stefánsson (mercoledì 29/09) con La prima volta che il dolore mi salvò la vita (Iperborea), tre raccolte che sono una sorta di laboratorio espressivo, poesie giovanili di uno dei più amati scrittori del Nord Europa, presentate con Andrea Bajani, con le letture di Lucrezia Forni.

Ricominciano lunedì 27 settembre i Gruppi di lettura. Novità della stagione sono i gruppi di lettura monografici, due gli appuntamenti dell'autunno, incentrati su Natalia Ginzburg con Paolo Di Paolo e su Stephen King con Loredana Lipperini. I gruppi extra sono online e fruibili agilmente: “Aristotele e Seneca sulla schiavitù” con Matteo Stefani e “Tanti auguri, American Psycho!” con Giuseppe Culicchia. Tra i gruppi storici: “Hispánica. Romanzo storico e identità nazionali” con José Manuel Martín Morán, “Narrare il mondo a partire dall’Africa delle donne” con Vesna Scepanovic e Irene Zagrebelsky, “The Book Club” con Rosemary Parry Vine a cura di WTC - International Women's Club of Torino, “English Tales” con Guy Watts, “Leselust" con Isabella Amico di Meane e Alisa Matizen, “Café Philo” con Guido Brivio, “Voyage en équipage" con Roberta Sapino, “La scuola nella polis” con Jacopo Rosatelli, “Nella Sfera. Il Mito" che trasforma con Anna Berra, “Una misura particolare. Tra racconto e romanzo” con Francesco Pettinari, “Tempo di parole" con Marvi del Pozzo ed EquiLibri d’Oriente.