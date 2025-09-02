Il Museo Ettore Fico riapre dopo la pausa estiva: tre nuove mostre in programma

Il museo Ettore Fico riapre al pubblico giovedì 4 settembre dopo la pausa estiva con 3 mostre dedicate alle sue collezioni, in cui sono conservate opere di Ettore Fico, Luigi Serralunga e quelle dei giovani artisti acquisite in questi anni.

Il museo presenterà una mostra antologica di Ettore Fico dedicata prevalentemente alle opere di grande e medio formato, incentrata su quelle degli anni Settanta, perlopiù inedite. Di Luigi Serralunga presenteremo una mostra antologica che vedrà prevalentemente le grandi tele e i ritratti. Infine, nel piano ammezzato accoglieremo una selezione degli artisti figurativi acquisiti negli ultimi 10 anni, inclusi gli artisti africani di ultima generazione.

Queste mostre anticipano 3 appuntamenti importanti con il pubblico italiano e internazionale. Ettore Fico verrà presentato con una mostra personale a Venezia presso la galleria Marina Bastianello (26 settembre - fine ottobre) e poi la stessa galleria presenterà, durante Artissima a Torino (30 ottobre - 2 novembre), una mostra personale del Maestro con disegni e oli degli anni Cinquanta e Sessanta. Infine, a Parigi, duranta AKAA (23 - 26 ottobre), sarà esposta una selezione di opere degli artisti africani presenti in collezione.

AKAA e il suo direttore artistico Sitor Sengor hanno deciso di invitare quest'anno il museo e la Fondazione Ettore e Ines Fico come ospiti d'onore della manifestazione e dedicare un grande spazio espositivo alle nostre collezioni durante la più importante settimana dell'arte in Europa.