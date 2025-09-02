Alessandro Barbero sul palco delle Ogr Talks

Le OGR Torino annunciano un nuovo appuntamento di OGR Talks con uno degli storici più amati dal grande pubblico, Alessandro Barbero. Mercoledì 17 settembre alle ore 18.30, il Professore salirà sul palco della Sala Fucine per presentare il suo ultimo libro, San Francesco, edito da Laterza.

A pochi mesi dal giubileo che nel 2026 ricorderà gli 800 anni dalla morte di Francesco d’Assisi, Barbero traccia un ritratto inedito e sorprendente del santo più popolare della Chiesa cattolica, restituendone tutta la complessità: non solo pacificatore e poeta che parlava agli uccelli e ammansiva i lupi, ma anche uomo segnato da tormenti, contraddizioni e fragilità.



Attraverso lo studio delle biografie, ufficiali e non, e il recupero di fonti, per secoli censurate e dimenticate, Barbero porta alla luce un Francesco diverso dall’iconografia tradizionale. Non un santo perfetto e senza dubbi, ma una figura molteplice, ricordata in modi differenti dai suoi contemporanei. Un ritratto che, con il rigore dello storico e la capacità narrativa che lo contraddistinguono, apre nuove prospettive su chi sia stato davvero Francesco d’Assisi.



