Parte da Torino il lungo mese di Open House: oltre 90 siti aprono al pubblico per un weekend

Siano in edifici storici o in ex spazi industriali, gli appartamenti privati sono ancora una volta uno degli elementi di forza di Open House Torino.

Partendo da una delle zone torinesi più in fermento tra Borgo Dora e Aurora, troviamo Casa d’angolo che fa di creatività virtù per ritagliarsi uno spazio da vivere in un appartamento dalle forme singolari, ma anche complessi residenziali di nuova costruzione come Verona 37, volumi geometrici scanditi da facciate in mattoni e grandi vetrate sul sito di una vecchia fabbrica e i Loft di Via Parma 64 e Ryad barriera, ricavato nell’ex fabbrica di valvole pneumatiche Cayre.

Nello stesso quartiere ritornano anche edifici della scorsa edizione molto amati dal pubblico come la ex Tobler e casa SLR, un interno cortile in cui la luce è protagonista. Se ci spostiamo verso Borgo Vittoria e Madonna di Campagna, Terrazza Dora, affacciato sulla Dora è un loft vintage-industriale nella ex Paracchi trasformato in un sorprendente spazio in stile giapponese, mentre lo spazio minimal di Luini invece è un esempio di come vivere in 39 mq.

Se attraversiamo la Dora e ci spostiamo verso il centro in Vanchiglia Loft 92 è una residenza privata d’artista ma anche studio fotografico, casa e cucina sociale, mentre VSG66 è un appartamento per una giovane coppia che ribalta la tradizionale distribuzione degli spazi, per conquistare più luce possibile. In centro invece M50 è un inaspettato loft in pieno centro ricavato in una ex carrozzeria di Via Mazzini, dove poco lontano riapre IL32, altro loft curato in ogni dettaglio dall’arredamento essenziale, con tanti elementi colorati che riflette la personalità dei suoi proprietari.

Look To, è invece una ristrutturazione eclettica affacciata su piazza Vittorio Veneto. Ellen è la ristrutturazione appena conclusa di uno dei due edifici razionalisti gemelli ai lati dell’hotel Principi di Piemonte. Nel centro barocco ritorna dalla scorsa edizione Rooms with a view in Piazza Carignano e verso il quadrilatero, il condominio contemporaneo che recupera l’antico convento di Sant’Agostino, Quadrato, Casa Studio-Palazzo Florio, appartamento essenziale e accogliente che si ritaglia uno spazio di tranquillità fra i piani di un palazzo signorile ottocentesco e i piani nobili di Palazzo della Luce e di Palazzo Saluzzo di Paesana.

San Salvario si conferma quartiere in grande fermento con tante nuove ristrutturazioni e innovative soluzioni abitative. My Family, my wonder è uno spazio residenziale di fine 800 in cui il progetto si sviluppa come un percorso caratterizzato da volumi di diverse forme, colori e funzioni che definiscono spazi fluidi. Il Supergreen Loft nella ex Torrefazione Deorsola è invece spazio per uno stile di vita familiare sostenibile e contemporaneo. Ritorna Casa Pallamaglio: qui nel palazzo in cui abitò Natalia Ginzburg, la ristrutturazione è un filo conduttore tra numerose storie che si intrecciano grazie al connubio tra i materiali riutilizzati e accostati. Non poteva mancare uno degli edifici più amati dal pubblico, come 25 Verde.

In Crocetta troviamo un interessante retrofitting di un palazzo anno settanta, Cassini 34, e una delle icone del liberty torinese di gusto floreale, la Casa Crescent progettata nel 1911 da Genesio Vivarelli, con una scala che da sola vale la visita e oggi restaurata con nuovi appartamenti di gusto contemporaneo.

Tra Borgo Po e Madonna del Pilone new entry per Lomellina, un lotto ad angolo, prima adibito a parcheggio, trasformato in una inconsueta casa su palafitte. Riaprono poi l’incantevole Giardino Segreto dietro la Gran Madre, Casa Luzi con un inedito percorso narrativo e sonoro, Open Boxes, e in collina Above Below /Inside/Outside.