Embraco, ecco la decisione: un consiglio regionale dedicato alla vertenza di Riva di Chieri

Annunciato, poi fissato, poi rimandato in mezzo alle polemiche. Alla fine il Consiglio regionale aperto dedicato a Embraco si farà e c'è pure una data: sarà il 14 settembre, dalle 9 alle 13,30.



A ufficializzare l'appuntamento è stata l'assessore regionale al Lavoro, Elena Chiorino, che ha ricevuto conferma della convocazione dal presidente del Consiglio Regionale, Stefano Allasia, in accordo con i capigruppo.



Proprio ieri si era tenuto il tavolo tra Regione, prefettura, parti sociali e sindaci del territorio, a ribadire l'urgenza non solo di risposte, ma anche di un confronto che rompa il silenzio con il Ministero, che ormai va avanti da tempo.



Nonostante la cassa integrazione fino al 22 gennaio, "resta alta la preoccupazione in vista dell’imminente scadenza, insieme alla mancata comunicazione di un “piano B”, alternativo a Italcomp, per conto del Ministero", dice Chiorino.



Anche il Presidente del Consiglio condivide l’impegno per tenere alta l’attenzione verso ex Embraco, "una vertenza che coinvolge centinaia di famiglie piemontesi. Spero - dice Allasia - che le istituzioni del territorio, insieme al governo nazionale, riescano a risolvere una situazione di crisi che perdura ormai da parecchio tempo, affinché vengano garantiti investimenti e posti di lavoro".