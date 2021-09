Marketing di successo: posizioni il tuo brand e raddoppi le vendite

Quello che stiamo attualmente attraversando è un periodo decisamente complicato. Purtroppo la diffusione del covid ha fatto sì che molte realtà imprenditoriali, anche importanti, abbiano dovuto cedere sotto la pressione delle continue chiusure e lockdown. Aziende, alberghi, ristoranti, attività commerciali, hanno sperimentato la durezza di una crisi economica tanto repentina quanto imprevedibile. Oggi occorre impegnarsi ancora di più in un marketing di successo che possa davvero condurre l’azienda verso una sicurezza e una stabilità che tutte desiderano ardentemente.

Marketing di successo, che cosa significa avere successo nel 2021

Avere successo nel 2021 significa intraprendere rapidamente il giusto percorso di promozione del proprio brand in modo da sovrastare i competitor. Come abbiamo detto, ci troviamo in un momento ancora molto delicato. Nonostante l’emergenza sanitaria sembri dare una tregua e sempre di più si stia imparando a convivere col virus, c’è una grande competitività nei mercati.

Tantissime aziende vogliono riaffermarsi e trovare quel posto al sole che gli consentirebbe di rimettersi in moto. Per fare questo occorre quindi sfruttare una serie di strategie di marketing, di promozione, posizionamento e consolidamento del brand, azioni semplici a parole, ma che richiedono grandi competenze ed esperienza.

Differenziarsi è quindi a parola d’ordine, far conoscere i propri prodotti o servizi creando un’immagine dell’azienda ben chiara nella mente del consumatore.

Come si posiziona un brand in modo efficace

Quello che vogliamo, come azienda, è che il cliente ci riconosca, si ricordi di noi e ci scelga tra le tante altre aziende. A farci posizionare nella mente (ma soprattutto nella sfera emotiva) del consumatore sono le caratteristiche, le peculiarità del nostro brand, peculiarità ce con la pubblicità e le strategie di marketing vengono messe in evidenza.

Importantissima è quindi la comunicazione tra l’azienda e i consumatori, ma lo è anche la customer experience, ovvero, l’esperienza d’acquisto nonché tutti i valori che i consumatori vedono connessi a quel determinato brand.

Alessio Stortini, per una strategia vincente ci vuole un professionista

Per creare una strategia efficiente e che sia al contempo mirata sulle necessità dell’azienda, occorre mettere in campo l’artiglieria pesante, ovvero, grandi competenze, esperienza, creatività, capacità di problem solving, perché in questo ambito di problemi se ne trovano sempre e bisogna essere in grado di risolverli.

Un’azienda, grande o piccola che sia, che vuole avere successo, non può rivolgersi a una persona qualunque, ha dunque necessità di avere il contributo, la consulenza, di un esperto professionista, qualcuno che sia una garanzia di serietà e capacità di fare.

Qui ti parliamo di chi il successo lo ha toccato con mano più di una volta: Alessio Stortini, che ha ideato una vera e propria strategia di guerra che consente a qualsiasi tipologia di azienda, a prescindere dal prodotto o dal servizio che vende, di trovare la direzione giusta e iniziare a guadagnare realmente e concretamente.

Grazie al suo metodo potrai raddoppiare le vendite del tuo e-commerce, e se hai intenzione di aprirne uno, potrà anche consigliarti sui migliori prodotti per trovare posto sul mercato e conquistare i tuoi obiettivi di successo. Ovviamente Alessio non lavora da solo, ha un team che lo aiuta a realizzare le strategie migliori per ogni azienda che richiede il suo contributo.

Una storia di successo

Quando si parla di strategie, però, bisogna anche citare le storie di successo, quelle che fungono da biglietto da visita e che sono come una referenza autorevole. Ebbene, una delle storie di successo di Alessio è proprio quella del brand di cui è co-fondatore.

Si dice, di solito, che il calzolaio faccia le scarpe agli altri e non badi alle sue, ma in questo caso, quando c’è preparazione e professionalità, nessuno va scalzo o con le scarpe logore. Alessio e il suo team, in questo, sono stati molto bravi.

L’obiettivo di Alessio Stortini è sempre stato quello di creare un perfetto equilibrio tra immagini e parole, comunicando in modo unico e chiaro i valori di un brand. Questo è esattamente quello che ha fatto col brand Malena Lingerie, di cui è co-fondatore nel 2017.

Un brand nato quasi in sordina, ma che nel giro di pochissimi anni si è già conquistato un ampio e comodo posto sui mercati di settore. Oggi è considerato tra i brand di settore più in crescita in Italia, citati anche da una delle riviste di moda più importanti degli Stati Uniti: Who What Wear.

Dopo aver raggiunto degli eccellenti risultati online, la rete commerciale è stata ampliata anche con 30 negozi rivenditori presenti in quasi tutte le regioni. Proprio in virtù del successo di questo brand, Alessio e i suoi collaboratori, sono stati contattati da aziende e professionisti di differenti settori, affinché mettessero loro a disposizione le migliori strategie, quelle che hanno portato al successo il brand Malena Lingerie, che permettono alle aziende di crescere ogni mese.

Oggi è quanto mai fondamentale distinguersi, mettersi in evidenza e avere delle strategie che portino concretamente il brand al successo, per rimettersi davvero in gioco.