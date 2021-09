Il 26enne moncalierese Simo Veludo trionfa al Festival di Castrocaro

Dopo i successi alle Olimpiadi e alle Paralimpiadi, con le medaglie conquistate da Alessandro Miressi e da Carlotta Gilli, Moncalieri esulta anche per un trionfo in campo musicale.

La 64esima edizione del Festival di Castrocaro è stata vinta infatti da Simone Veludo, in arte Simo Veludo, 26enne di Borgo San Pietro a Moncalieri, che si è aggiudicato la finalissima andata in onda ieri sera, martedì 7 settembre, in prima serata su Rai 2 e in simulcast su Radio 2.

Adesso per Veludo, che ha trionfato con il brano ‘Mutande’, c’è un’altra bella sfida, perché con il successo di Castrocaro è ammesso di diritto all’Audizione dal vivo del 72° Festival della Canzone Italiana nella sezione ‘Sanremo Giovani’.

Alla fine, sommando i voti della della giuria composta da Ermal Meta, Margherita Vicario, Boosta dei Subsonica e Noemi, con quelli degli esperti di Rai Radio 2 e il pubblico attraverso gli ascolti in streaming, la vittoria è andata a Veludo.