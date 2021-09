Grugliasco si prepara alla festa patronale di San Giacomo: ecco come cambia la viabilità

Dalle 24 di lunedì 13 settembre alle 24 di martedì 21 settembre saranno vietati il transito e la sosta in via Galimberti 67 nella piazzetta rialzata e nel parcheggio adiacenti la parrocchia di San Giacomo; inoltre da venerdì 17 settembre a lunedì 20 settembre, dalle 6 alle 24 saranno vietati il transito e la sosta in via Duccio Galimberti, nel tratto compreso tra via Osvaldo Bollali e largo Pompeo Colajanni intersezioni escluse.