Ex dipendente si tiene le chiavi del negozio e lo deruba con gli amici, quattro arresti

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale per contrastare i reati contro il patrimonio, i carabinieri hanno arrestato 6 persone.

A Torino, in via Sansovino, i carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato quattro persone, tra i 19 e i 26 anni, ritenuti responsabili di furto in concorso. La pattuglia di servizio in quella zona ha notato la serranda del negozio leggermente aperta e si è fermata per un controllo. In quel momento due ragazzi sono usciti di corsa e sono scappati via.

Il sopralluogo all’interno del negozio ha permesso di fermare due ragazzi che hanno subito ammesso di aver rubato diversa merce insieme ai loro due complici in fuga. Quest’ultimi si sono presentati spontaneamente dopo che i carabinieri e i loro amici li hanno contattati telefonicamente e convinti a tornare. I ladri hanno rubato merce per 3000 euro, tra canne da pesca, mulinelli vari e 109 esche.

Il titolare del negozio ha dichiarato ai carabinieri che uno dei fermati, un anno e mezzo fa circa, aveva fatto il periodo di prova nel suo negozio a Torino e anche quello di Alpignano. Il proprietario inoltre ha precisato che tempo fa non riusciva più a trovare le chiavi del negozio di Torino e che non aveva mai sporto denuncia e che stava aspettando per fare il cambio della serratura visto che era una costo eccessivo per lui in quel momento. L’ex dipendente ha ammesso di aver rubato le chiavi del negozio di Torino e di essersi fatto un doppione delle chiavi del negozio di Alpignano.

A Torino, in via Sanremo, sempre Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato un marocchino di vent’anni per rapina. L’uomo ha strappato la borsetta a una signora ferma in strada che ha provato a reagire ma è caduto a terra. Alcuni testimoni e passanti hanno dato l’allarme al 112 e hanno inseguito il rapinatore. L’immediato arrivo dei carabinieri ha permesso di bloccare e arrestare il rapinatore.