Film e serie tv con gli amici? Lo si fa da casa propria con Teleparty

Una volta c’era il cineforum, oppure la serata in gruppo per vedere la puntata finale della propria serie preferita. Ora la società 2.0 trasforma anche la socialità, gestendo la condivisione a distanza. E se questa è stata una necessità per quei mesi del 2020 durante i quali c’era il lockdown, certe abitudini si mantengono anche in tempi di normalità, superando le barriere della distanza.

E’ quindi possibile condividere la visione di un film con un amico alll’estero per lavoro, o guardare la propria serie televisiva con gli amici lontani durante le vacanze. Come fare? Niente videochiamate o organizzazione da remoto; esiste un programma che vi aiuta a organizzare un tv party a casa vostra, anzi, in diverse case contemporaneamente. Basta usare Teleparty e a voi non resterà che preparare i pop corn.

Come funziona Teleparty

Il programma è nato originariamente con il nome Netflix Party, quando questa piattaforma era un po’ un unicum nel panorama dei servizi di film e serie streaming a pagamento. Oggi Netflix ha ancora la parte del leone, ma è stato affiancato da autorevoolicconcorrenti, da Disney Plus a Hbo.

Ma come utilizzarlo? Tramite Google Chrome, scaricate il programma sul vostro computer; il vostro, e ovviamente di coloro con cui vi godrete la visione. Per utilizzare Teleparty, è necessario avere un abbonamento attivo.

Creare un gruppo

A questo punto, basta creare un gruppo di visione. Individuate il film che volete vedere, e cliccate sulll’iconaStart Teleparty; vi verrà fornito un URL da condividere con i vostri amici.

Tutti coloro che risponderanno a quell’url, saranno aggiunti a un medesimo gruppo. Quando volete, voi che avete organizzato il party virtuale potete far partire la visione; tutti avranno la medesima sincronizzazone. C’è anche a disposizione una chat, per commentare il film mentre lo si guarda, ognuno comodamente seduto sul divano di casa propria.

Cosa serve per usare Teleparty

Al momento, il programmaa è compatibile con Google ChromeDeskktop, quindi si usa tramite computer. Oltre a questo, serve un abbonamento attiva a una delle pay tv supportate.

Tutto qui? Non proprio. E’ un servizio in streaming di alto impatto sulla connessione, quindi serve una fibra veloce che sosstenga il servizio internet di casa propria. Certo non si ppuò vedere un film a scatti o con interruzioni – ora che finalmente non ci sono più gli spot pubblicitari -; ma se la navigazione internet non è fluida non è possibile sfruttare al meglio il plugin di Teleparty, e il buffering streaming potrebbe rallentare. .

Il buffering è quel fenomeno fastidioso per cui la visione va “a singhiozzo”; accade perché la connessione non è in grado a scaricare le sezioni successive che il player le raggiunga.

Se non conoscete la potenza della vostra linea, è possibile effettuare un test adsl o anche speed test; è un servizio che si trova online, è gratuito e richiede una manciata di secondi. Una volta ottenuto i risultati, potrete valutare il vostro attuale servizio ed eventualmente decidere se modificarlo o passare ad altro operatore.