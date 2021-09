La Notte Bianca di via San Donato “regala” ai residenti la salita al campanile di Santa Zita

Il campanile ottocentesco della Chiesa di Nostra Signora del Suffragio e Santa Zita è uno dei simboli del quartiere San Donato ma, nonostante sia uno degli edifici più alti della città, spesso è fuori dai circuiti turistici principali. L'Associazione Commercianti Shopping San Donato, in occasione della Notte Bianca in programma per questa sera, regalerà a tutti i cittadini la possibilità di salire in cima alla torre per un'esperienza unica.

Le modalità di prenotazione

L'evento è organizzato con il patrocinio della Circoscrizione 4 e prevede anche l'apertura straordinaria dei negozi dalle 20 alle 24, musica e spettacoli circensi. I partecipanti potranno usufruire di una visita guidata al campanile e al Museo Faà di Bruno prenotando al numero 3403461409: l'inizio è fissato per le ore 19 mentre l'ultima salita è prevista per le 22.30. Ma non finisce qui, perché tra le 21 e le 22 il fotografo professionista Lorenzo Carrus proporrà un corso per scattare immagini con il cellulare al costo di 15€ a persona.

La notte bianca dei bambini e delle bambine

In contemporanea si svolgerà 'La notte bianca dei bambini e delle bambine', organizzata dalla casa del quartiere +SpazioQuattro, con giochi e attività a cura di Valentina Rizzo, Amici di Piazza Paravia, Banca del Tempo della Circoscrizione 4, San Donato Cooperativa Sociale, Mattia Paganucci, Compagnia 3001, Scuola di Manga, Maria Rosaria Donadio, Ester Lange, Volere la Luna e Davide Faure.