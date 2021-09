ritrattiallamoda A Torino Outlet Village la moda incontra l'arte

La pittura incontra nuovamente la moda, per tracciare il futuro! Un connubio artistico che è nel dna dell'Italia ed è particolarmente significativo nella storia della città di Torino e della sua Accademia. Così Torino Outlet Village, realtà dello shopping di lusso a prezzi ribassati, ancora una volta vuole celebrare non solo il capoluogo che lo ospita, ma anche uno dei fiori all’occhiello che rende la città sabauda una delle culle dell’arte in Italia e nel mondo.

Il 25 settembre a partire dalle ore 12, in collaborazione con l’Accademia Albertina, verranno ospitati al Village 4 giovani artisti che realizzeranno delle tele ispirate alle opere Giacomo Grosso (1860-1938).

Docente di Pittura dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, Giacomo Grosso (1860-1938) fu straordinariamente capace di descrivere nei suoi dipinti l’evoluzione della moda, dalla Belle Époque agli anni Venti e Trenta del Novecento. Cento anni dopo, gli allievi dell’Accademia Albertina di oggi si posizioneranno all’interno degli ampi spazi di Torino Outlet Village con tele e pennelli di fronte a meravigliosi capi di alta moda delle ultime stagioni, indossati da modelle in posa. Un’occasione unica per vedere all’opera giovani pittori, traendo ispirazione dal Maestro Giacomo Grosso che li ha preceduti nella ricerca dell’eleganza e della bellezza.

Il 25 settembre gli ospiti di Torino Outlet Village potranno vedere dal vivo i 4 giovani artisti intenti nel portare a termine le loro straordinarie opere, connubio di tradizione, contemporaneità, buon gusto ed eleganza. 4 modelle interpreteranno i soggetti dipinti del celebre autore, indossando capi di alta moda acquistabili all’interno delle boutique.

I più social potranno inoltre cimentarsi nelle pose dei dipinti che ispirano il progetto e pubblicare le foto con l’hashtag #ritrattiallamoda e il tag @torinooutletvillage.

Ancora una volta Torino Outlet Village guarda oltre la sua natura commerciale, e si impegna per sostenere e promuovere giovani talenti e realtà del territorio che aiutano, informano e formano questi giovani, simbolo di speranza e di futuro per Torino, per l’Italia, per tutto il mondo.

I dipinti che hanno ispirato le pose delle modelle e dei relativi ritratti contemporanei sono:

Giacomo Grosso, La Femme, 1895, olio su tela, 295 × 160 cm, Palazzo Mazzetti, Asti.

Giacomo Grosso, Ritratto all’aria aperta, 1902, 230 x 100 cm, olio su tela, Galleria Ricci Oddi, Piacenza.

Giacomo Grosso, Ritratto della Signora Clotilde Gallo, 1920, olio su tela, 200 × 80 cm, GAM - Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea, Torino. Su concessione della Fondazione Torino Musei.

Giacomo Grosso, Ritratto di Signora, 1929, olio su tela, 175 × 100 cm, collezione privata.