"Tennis in piazza" in questo weekend fa tappa in corso Cairoli

"Tennis in piazza" fa tappa in corso Cairoli sabato e domenica

Oggi e domani, sabato 11 e domenica 12 settembre, torna “Tennis in piazza” a Torino, nel programma di avvicinamento alle Nitto Atp Finals 2021 che si disputano per la prima volta in Italia al Pala Alpitour, dal 14 al 21 novembre prossimi, con gli otto migliori giocatori e le otto migliori coppie di doppio della stagione.

Dopo la grande partenza da Piazza Castello, dal cuore della città, e la seconda tappa a piazza Giovanni Astengo nel quartiere di Falchera, Tennis in piazza ha girato un po’ per il bellissimo capoluogo piemontese, ha raggiunto Piazza Livio Bianco, zona Arena, Mirafiori, ha fatto visita a Piazza d’Armi, e quindi sabato e domenica, dalle 10 alle 19, arriva in corso Cairoli. Cioè zona Borgo Nuovo, il sotto-quartiere nella parte sud-orientale del centro storico che ospiterà campi da mini-tennis dedicati all’avvicinamento alla disciplina, con insegnanti e fiduciari dell’Istituto Superiore di Formazione “Roberto Lombardi” per garantire lo svolgimento dell’attività tecnica.

Saranno ovviamente rispettate tutte le norme anti Covid e ai partecipanti saranno fornite racchette (opportunamente sanificate dopo l’uso) e palline Dunlop. Un presidio del Comitato Regionale FIT Piemonte garantirà tutte le informazioni sull’atteso torneo di novembre e sul tennis.



La sesta e ultima tappa del progetto “Tennis in piazza” è in programma il 18/19 settembre in piazza San Carlo.