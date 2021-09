Incendio in via Po, rogo al Xò Cafe sotto i portici

Il locale era noto negli anni '70 come Angelo Azzurro

Intervento dei vigili del fuoco al Xò Cafe per un incendio. I pompieri sono al lavoro nel locale situato a cinquanta metri da piazza Vittorio Veneto, da dove si vede uscire del fumo: l'accesso a quel tratto dei portici di via Po risultato al momento chiuso, per permettere le operazioni di spegnimento.

IL Xò Cafe era noto negli anni Settanta con il nome di Angelo Azzurro, tristemente famoso per l'assalto con lanci di molotov durante un corteo di protesta organizzato da Lotta Continua. Era il 1° ottobre 1977 e nell'assalto rimase gravemente ustionato Roberto Crescenzio, studente lavoratore di 22 anni che morì due giorni dopo.