Zanetti (FdI): "Un obiettivo per le circoscrizioni? Riaprire gli impianti sportivi abbandonati" [VIDEO]

"Il mio programma sportivo parte dalle circoscrizioni: ho intenzione di fornire alle associazioni di laureati in Scienze motorie degli spazi dove possano esercitare la loro professione e tenere corsi". Così Marco Zanetti, candidato al consiglio comunale di Torino con Fratelli d'Italia, espone in campagna elettorale alcuni dei suoi obiettivi sotto lo slogan "Torino torna in salute".

Biologo, ex farmacista e dirigente sportivo, è specializzato in nutrizione e preparazione atletica. Tutte competenze che ha scelto di mettere al servizio della città per le elezioni del 3 e 4 ottobre: "Lo sport non significa soltanto Olimpiadi: prima di arrivare ad avere risultati, bisogna che i futuri campioni si possano allenare".

E aggiunge: "Anche gli eventi sportivi sono collegati al turismo. Se sarò eletto, spingerò affinché il Comune stipuli dei protocolli d'intesa con le associazioni alberghiere per stimolare l'accoglienza delle manifestazioni agonistiche a Torino".

E conclude con un auspicio: "Occorre rivalutare gli impianti che ora giacciono abbandonati nei nostri quartieri. Il rilancio dello sport deve partire da tutte quelle piscine e quei campi che in questi anni di amministrazione Cinque Stelle non sono stati dati in concessione".