Appendino al rientro sui banchi: "Speriamo che quest'anno si torni a vivere pienamente socialità della scuola"

"È un giorno emozionante non solo per i ragazzi e le ragazze, ma per tutta la comunità: speriamo che quest'anno si torni a vivere pienamente la socialità della scuola. Al di là delle tante raccomandazioni che si possono fare agli studenti, oggi ho voluto dare un messaggio che la scuola è anche divertimento e non dobbiamo dimenticarcelo: per questo c'è bisogno di viverla fisicamente. Non devono avere paura di affrontare le sfide di domani". È questo il messaggio che ha voluto lanciare la sindaca Chiara Appendino, intervenuta questa mattina al rientro sui banchi scolastici presso il professionale/tecnico Romolo Zerboni. La prima cittadina ha visitato gli spazi dell'istituto di corso Grosseto, che ha un indirizzo dedicato alla moda e uno alla manutenzione e assistenza.