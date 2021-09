Condizionatori Daikin: è boom di vendite online, ecco come trovare i prezzi migliori

Al giorno d’oggi i condizionatori sono tra gli elettrodomestici più venduti, anche negli store online: complice il costante aumento delle temperature determinato dal surriscaldamento globale, infatti, stanno perdendo sempre di più la loro dimensione accessoria e vengono ormai percepiti come indispensabili da un ampio numero di consumatori.

In particolare, è interessante notare come tra le proposte più richieste negli ultimi tempi sul mercato si annoverino i condizionatori Daikin, celebre brand giapponese che propone soluzioni per il raffrescamento e il riscaldamento domestico dal lontano 1924.

Come risparmiare sull’acquisto di un condizionatore Daikin

Oggigiorno, chi ha intenzione di acquistare un macchinario refrigerante Daikin ed è intenzionato a beneficiare di prezzi vantaggiosi, può quindi affidarsi ai migliori portali e-commerce del settore.

Sullo store specializzato di Climamarket, per esempio, l'offerta di condizionatori Daikin è ampia e consente di ottenere anche un ottimo risparmio, grazie agli sconti dedicati.

Inoltre, il portale permette di confrontare in modo semplice e veloce diversi modelli, impostando semplicemente alcuni filtri in fase di ricerca.

In questo modo sarà possibile individuare con calmala proposta più adatta per le proprie specifiche esigenze, dopo aver valutato una serie di parametri tecnici come la potenza, la tipologia di gel raffreddante e il numero di split.

Tutti i vantaggi dei condizionatori Daikin

Scegliere un condizionatore Daikin significa affidarsi a un'azienda leader di mercato, con una grandissima esperienza nel settore. In particolare, le proposte del brand vengono apprezzate sia per l'alto grado di efficienza tecnologica che sono in grado di offrire, sia per la versatilità d'uso che promettono.

Questi grandi punti di forza sono il frutto del lavoro costante dei tecnici Daikin, che progettano e sviluppano nuovi modelli sempre mediante il supporto di approfondite ricerche scientifiche.

Naturalmente, a questo impegno si affianca quello per garantire il pieno rispetto dell'ambiente. Gli impianti realizzati da Daikin, infatti, mirano anche a garantire una minore dispersione dell'aria fredda e, di conseguenza, a limitare i consumi energetici, impattando meno sia sul pianeta sia sulle bollette delle famiglie.

L'azienda produce una vasta gamma di prodotti per soddisfare qualsiasi genere di esigenza, a partire dalla tipologia di ambiente che si ha la necessità di raffreddare.

Esistono, infatti, specifici modelli, come il Sensira 1200 mono-split, adatti a raffreddare case piccole (fino a 40mq) che assicurano prestazioni affidabili, oppure condizionatori perfetti per spazi più grandi, come per esempio impianti quadri-split oppurepenta-split.

Nel dettaglio, questi modelli multi split sono un'ottima scelta per raffreddare gli ambienti ampi perché garantiscono un buon risparmio energetico a fronte di un costo piuttosto contenuto.

Insomma, in base alle caratteristiche dell'ambiente e al tetto massimo di spesa, il brand offre veramente molte soluzioni.

Come funziona il bonus condizionatori

Se si ha in previsione di comprare un impianto o di sostituire quello già in possesso, è possibile beneficiare anche di importanti agevolazioni fiscali.

Il governo italiano ha infatti stanziato una misura creata ad hoc per incentivare la diffusione di apparecchi refrigeranti di ultima generazione, in grado di diminuire la spesa per l'energia elettrica in bolletta.

Questo incentivo, anche chiamato bonus condizionatori, prevede una serie di agevolazioni fiscali oppure, a seconda della tipologia scelta, anche uno sconto in fattura. Si tratta di una manovra molto apprezzata dai cittadini italiani in quanto rappresenta un aiuto concreto per sostenere la spesa dell'impianto.