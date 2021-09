Gite Fuori Porta in Piemonte, un interessante progetto di promozione del territorio tra social ed eventi

Gite Fuori Porta in Piemonte è un progetto nato allo scopo di promuovere e valorizzare le bellezze di tutto il territorio piemontese, dai piccoli borghi ai monumenti storici. Inizialmente, è stata creata una community su Facebook (possibile iscriversi da questo link https://www.facebook.com/groups/246984993266336 ) a cui, in pochi mesi, hanno aderito più di 80.000 persone alla ricerca di consigli su luoghi da visitare, trekking in montagna, musei e monumenti storici.

La necessità di condividere le proprie esperienze di viaggio e trovare nuovi spunti creativi per scoprire e valorizzare il territorio, sono diventate sempre più importanti con il passare del tempo e da qui è nata l’esigenza di realizzare un portale dove dare informazioni utili sui luoghi da visitare in Piemonte, costruire collaborazioni con attività turistiche, enti locali e tour operator e proporre gite, eventi e manifestazioni che avvicinino le persone al territorio con passeggiate, degustazioni e visite guidate.

Il turismo di prossimità, con mete sempre facilmente raggiungibili in poco tempo si sta gradualmente diffondendo, perché permette di scoprire il proprio territorio, con una spesa minima e un nuovo punto di vista, spesso del tutto inaspettato. Le persone si stupiscono di ciò che scoprono a pochi passi da casa, perché lo guardano con gli occhi nuovi del turista e non più quelli della quotidianità, dove le cose passano inosservate per la troppa abitudine.

Il modello di turismo proposto da Gite Fuori Porta in Piemonte è lento ed esperienziale, e vuole coinvolgere tutti i sensi attraverso vere esperienze di viaggio in luoghi significativi dal punto di vista storico, artistico, naturalistico e a contatto con la natura.

I membri della community sono molto attivi quotidianamente, apprezzano i continui aggiornamenti proposti sui social e utilizzano il portale per ricercare idee di viaggio, attività ed eventi interessanti, proponendo a loro volta nuovi itinerari e luoghi da visitare.

Il portale si è quindi arricchito di una sezione “Eventi e gite organizzate in Piemonte” dove, grazie alla collaborazione con operatori turistici, professionisti, guide, esperti ed enti locali vengono proposte ogni settimana gite adatte a tutti, degustazioni di vini e prodotti tipici locali, location esclusive, trekking e tour guidati tra borghi e vigneti. Ogni evento o manifestazione è pensato per valorizzare una tipicità del territorio, seguendo le stagioni e le tradizioni locali, dalla raccolta delle nocciole nelle Langhe, alla vendemmia nel Monferrato fino ai tour sulle Colline d’Arte o nelle architetture industriali.

Le attività turistiche e gli operatori che hanno aderito e supportano il progetto sono molti. In alcuni casi si tratta di tour operator che vogliono far conoscere le proprie attività, ampliando la clientela, visti i numerosi membri iscritti sul gruppo e sulle pagine social, in altri casi sono invece organizzatori di eventi che collaborano con Gite Fuori Porta in Piemonte nella progettazione di idee nuove e interessanti, proposte solo sul portale.

Nella sezione “Attività” si possono anche trovare strutture alberghiere come alberghi, case vacanze e agriturismi, locali dove gustare piatti della tradizione piemontese sia in città sia in piccoli borghi, cantine aperte ai visitatori per degustazioni, feste e corsi, fattorie didattiche per avvicinarsi al mondo agricolo e naturale, e servizi per il turismo come aree camper, servizi di navigazione e noleggio di e-bike.

Per rimanere aggiornati, oltre al gruppo Facebook, è anche possibile iscriversi alla newsletter ( https://mailchi.mp/ef851d70a702/gite-fuori-porta-piemonte ) e ricevere periodicamente informazioni, offerte e proposte di viaggio coinvolgenti sempre sul territorio piemontese e seguire le iniziative su altri canali social come Linkedin, Instagram e Telegram, dove sono state create apposite pagine, seguite da centinaia di utenti.

Infine, essendo una realtà in piena crescita, Gite Fuori Porta in Piemonte è alla costante ricerca di nuove collaborazioni, sia con realtà turistiche e professionisti che lavorano nel mondo del turismo per ampliare la propria offerta di eventi, tour, sagre e manifestazioni sia con persone che si occupano di copywriting e digital marketing per lo sviluppo dei contenuti sul sito e sui canali social.

Il progetto è in continua evoluzione e presto sul sito www.gitefuoriportainpiemonte.it ci saranno ulteriori novità sia per gli utenti nuovi e affezionati, sia per gli operatori che decidono di collaborare con le proprie iniziative e attività.