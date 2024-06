Interno cortile invaso dai topi in via Tonale: i residenti firmano una petizione per chiedere un intervento

Una colonia di ratti ha invaso l’interno cortile di uno stabile al civico 25 di via Tonale. Una situazione che, tra avvistamenti sia di giorno che di notte e carcasse maleodoranti ritrovate lungo la via, è andata fuori controllo negli ultimi sei mesi e che ha portato i residenti a presentare una petizione popolare per chiedere un intervento urgente.

“Sono stati effettuati interventi di derattizzazione su suolo pubblico, i quali tuttavia non hanno migliorato la situazione che peggiora di giorno in giorno- spiegano nella petizione i firmatari -. Cresce la preoccupazione dei residenti di zona che tale situazione si possa diffondere ai palazzi limitrofi, creando pesanti disagi, con gravissimo rischio per la salute pubblica dei cittadini; i proprietari dell’intero stabile, nonostante i reiterati solleciti da parte di amministratori di condominio, condomini e vicinato non sono riusciti ad oggi ad ottenere alcun risultato”.

La petizione, firmata da 148 persone, si rivolge al sindaco Stefano Lo Russo, ma anche alla Circoscrizione 2 e alle autorità locali. “Nonostante le numerose segnalazione alla ASL da parte degli amministratori condominiali dei palazzi limitrofi, le lamentele costanti e le disperate richieste di intervento da parte dei residenti, corredate dall’invio di filmati e fotografie alle autorità, nulla è stato fatto per risolvere il problema” spiegano nel documento.

“Nonostante numerose siano state le richieste da parte di privati cittadini d’intervento, viene messa a repentaglio la salute pubblica di un intero quartiere” concludono i firmatari che esortano le autorità “ad attivarsi tempestivamente per risolvere in maniera drastica e definitiva l’infestazione di ratti”.