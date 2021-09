Damilano: "Torino diventi simbolo dell'accoglienza religiosa"

Il candidato sindaco di Torino Bellissima e del centrodestra, Paolo Damilano, ha incontrato oggi il direttivo del Consiglio Interconfessionale Piemontese in un luogo simbolo del dialogo tra le religioni come il centro culturale Dar Al Hikma.

"Il lavoro ispirato dall’amico Giampiero Leo fa di Torino un’eccellenza e un’apripista del dialogo", commenta Damilano.

"Un organismo che unisce tutte le fedi deve diventare un interlocutore costante dell’amministrazione comunale sia per aiutare a favorire il dialogo in città che per far diventare Torino un simbolo del dialogo e dell’accoglienza religiosa riconosciuto in tutto il mondo".