Regioni d’Europa arriva a Rivoli dal 17 al 19 settembre

Regioni d'Europa arriva a Rivoli nel weekend del 17-18 e 19 settembre. La manifestazione, una mostra-mercato annuale itinerante dedicata al cibo e all’artigianato europei, comincia alle 9 di venerdì e termina alle 23 di domenica. L’entrata è libera. Non perdetevi la tre giorni di prodotti enogastronomici tipici italiani e non, street food, tè e infusi, bigiotteria, tessuti, incensi, prodotti per la casa, cosmetici e tanto, tanto altro!