Scarcerata l'attivista No Tav Fabiola De Costanzo

Il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha disposto gli arresti domiciliari con divieto d'incontro per Fabiola De Costanzo, l'attivista No Tav in carcere dal gennaio scorso per una condanna definitiva a due anni di reclusione.

La De Costanzo era stata condannata nello stesso procedimento che vedeva imputate la portavoce del movimento, Dana Lauriola, e la leader storica Nicoletta Dosio, accusate di aver aperto i caselli autostradali sull'autostrada Torino-Lione per non far pagare il pedaggio agli automobilisti durante una protesta nel 2012.