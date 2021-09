Paesi in cui Bitcoin è legale e illegale

Bitcoin ha fatto il suo debutto nel 2009, inaugurando una nuova era di criptovalute . Bitcoin non è emesso, approvato o regolamentato da alcuna banca centrale. Viene creato attraverso un processo generato dal computer noto come mining. Oltre ad essere una criptovaluta non correlata a nessun governo, bitcoin è un sistema di pagamento

peer-to-peer poiché non esiste in forma fisica. In quanto tale, offre un modo conveniente per condurre transazioni transfrontaliere senza commissioni sul tasso di cambio. Mentre il bitcoin sembra a prima vista essere un sistema di valuta virtuale ben consolidato, non ci sono ancora leggi internazionali uniformi che regolino il bitcoin. In questo articolo vediamo quali sono i Paesi che hanno regolamentato i Bitcoin e quali, invece, lo vietano.

Paesi che dicono sì a Bitcoin

Bitcoin può essere utilizzato in modo anonimo per condurre transazioni tra qualsiasi titolare di conto, ovunque e in qualsiasi momento in tutto il mondo, il che lo rende attraente per criminali e organizzazioni terroristiche. Questi personaggi possono usare bitcoin per acquistare o vendere beni illegali come droghe o armi. Tuttavia, questa tendenza è cambiata ultimamente, poiché i criminali si stanno allontanando dal bitcoin per paura di essere tracciati.

La maggior parte dei Paesi non ha determinato chiaramente la legalità del bitcoin, preferendo invece adottare un approccio attendista. Alcuni paesi hanno indirettamente acconsentito all'uso legale del bitcoin attuando una supervisione normativa. Tuttavia, a partire da giugno 2021, El Salvador è l'unico paese che riconosce Bitcoin come moneta a corso legale.

Prima di addentrarci nell’analisi di alcuni dei principali Paesi favorevoli al Bitcoin, ti voglio consigliare il sito Bitcoin System con cui potrai commerciare le oscillazioni di prezzo della criptovaluta come un professionista grazie all’aiuto di una macchina di trading automatica.

Gli Stati Uniti

Gli Stati Uniti hanno adottato una posizione generalmente positiva nei confronti del bitcoin. Aziende di spicco come Microsoft, Subway e Overstock (OSTK) accolgono con favore il pagamento in bitcoin. Il bitcoin è stato definito non come valuta, ma come attività di servizi monetari. Ciò lo pone sotto il Bank Secrecy Act , che richiede agli exchange e ai processori di pagamento di aderire a determinate responsabilità come la segnalazione, la registrazione e la tenuta dei registri.

Canada

Come gli Stati Uniti, il Canada mantiene una posizione generalmente favorevole ai bitcoin, garantendo allo stesso tempo che la criptovaluta non venga utilizzata per il riciclaggio di denaro. La Canada Revenue Agency (CRA) considera il Bitcoin come una merce. Ciò significa che le transazioni bitcoin sono viste come transazioni di baratto e il reddito generato è trattato come reddito d'impresa.

Australia

Simile al Canada, l'Australia non considera il bitcoin né denaro né una valuta estera, con l' Australian Taxation Office (ATO) che lo considera un bene ai fini dell'imposta sulle plusvalenze.

Unione Europea

Il 22 ottobre 2015, la Corte di giustizia europea ha stabilito che l'acquisto e la vendita di valute digitali è considerata una fornitura di servizi e che questa è esente dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) in tutti gli stati membri dell'Unione Europea (UE) . Inoltre, alcuni singoli paesi dell'UE hanno anche sviluppato le proprie posizioni bitcoin.

El Salvador

El Salvador è l'unico paese al mondo a consentire il bitcoin come moneta a corso legale. Nel giugno 2021, il Congresso del paese ha approvato una proposta del presidente Nayib Bukele di adottare formalmente bitcoin come forma di pagamento.

Paesi che dicono no a Bitcoin

Sebbene il bitcoin sia accolto in molte parti del mondo, alcuni paesi sono cauti a causa della sua volatilità, natura decentralizzata, minaccia percepita agli attuali sistemi monetari e collegamenti ad attività illecite come, ad esempio, il traffico di droga o il riciclaggio di denaro. Alcune nazioni hanno completamente bandito la valuta digitale, mentre altre hanno cercato di tagliare qualsiasi supporto dal sistema bancario e finanziario essenziale per il suo commercio e utilizzo.

Ecco i Paesi che vietano l’utilizzo di Bitcoin: Cina, Russia, Vietnam, Bolivia, Colombia ed Ecuador.