Museo Egizio, nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione

Si è riunito oggi il Collegio dei Fondatori del Museo Egizio, che ha nominato i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori per il prossimo mandato quadriennale 2021- 2025.

I nuovi membri del CdA sono: Antonio Mario Ferrero, in rappresentanza della Regione Piemonte, Enrico Bertacchini per la Città di Torino, Domenico Siniscalco per la Compagnia di San Paolo e Marco Giovannini per la Fondazione Crt.

Il Collegio dei Revisori è formato da Luca Piovano, in qualità di presidente, nominato dal Ministero della Cultura, Fabrizio Borasio, designato congiuntamente da Regione Piemonte e da Città di Torino e Massimo Lapucci designato da Fondazione Crt e Compagnia di San Paolo.

Evelina Christillin, presidente del Museo Egizio, designata dal ministro della Cultura Dario Franceschini e nominata dal Collegio dei Fondatori il 30 novembre 2020, ringrazia il CdA uscente, che era scaduto a gennaio 2021, il direttore Christian Greco e tutti i dipendenti, con cui ha gestito l’amministrazione ordinaria del Museo fino alla data odierna. Il primo Consiglio di Amministrazione è fissato il prossimo 27 settembre.