I fortini piemontesi ancora più… forti: da Fenestrelle a Moiola si promuovono gli storici sistemi di difesa [FOTO e VIDEO]

Da Bologna il concept del logo "Forti Piemonte"

Al sistema di valorizzazione oltre ai forti di Exilles, Fenestrelle, Gavi e Vinadio , già presenti lo scorso anno, si aggiunge in questo 2024 l' Opera 5 di Moiola , in valle Stura, nel cuneese, realizzato tra il 1940 e il 1942. A questa si aggiunge il progetto le Strade dei Forti nato dalla volontà di valorizzare il paesaggio fortificato del Pinerolese. Molte le iniziative previste nei siti a partire dal mese di luglio con musica, spettacoli e visite guidate. Previsto anche uno speciale gioco a premi per i visitatori che andranno in visita alle fortificazini. L’evento culmine, anche questo, è previsto il 21 e 22 settembre con la seconda edizione del weekend “ Forti Fortissimi!” .

"Siamo convinti che la valorizzazione del nostro patrimonio culturale sia un fondamentale driver di sviluppo sostenibile per i luoghi e per le loro comunità – dichiara Matteo Bagnasco, Responsabile dell’Obiettivo Cultura della Fondazione Compagnia di San Paolo – Perché questo avvenga è tuttavia fondamentale agire in una prospettiva di cooperazione, concertazione e partecipazione di tutti gli attori che vivono, animano e gestiscono i territori, valorizzando le reti e i network e operando in un’ottica sistemica. Proprio partendo da questi assunti, abbiamo sviluppato in accordo con la Regione Piemonte il piano di valorizzazione culturale del sistema delle fortificazioni piemontesi, che, con questa seconda annualità, consolida le finalità e il percorso avviato lo scorso anno in una prospettiva di sviluppo di un’offerta turistica integrata e sostenibile del nostro straordinario patrimonio fortificato. In particolare, quest’anno siamo lieti che ad entrare a far parte del progetto “Forti Piemonte” vi sia anche “Le Strade dei Forti”, che abbiamo selezionato e sostenuto nell’ambito del Bando “In Luce_ valorizzare e raccontare le identità culturali dei territori”, intervento pluriennale della Missione Creare Attrattività dell’Obiettivo Cultura per il sostegno al patrimonio culturale diffuso sui territori".