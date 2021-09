Il futuro ecosostenibile dei materiali industriali: il PVC riciclabile

Grazie anche all'Agenda 2030 - programma sottoscritto dai Paesi Membri dell'Unione Europea e finalizzato al raggiungimento di una serie di obiettivi in un'ottica di maggiore sostenibilità ambientale - ci si sta proiettando in un mondo sempre più green.

Pertanto, anche i materiali ad oggi utilizzati nell'industria, dovranno presentare specifiche caratteristiche - prima tra tutti la riciclabilità - richieste proprio dallo sviluppo ecosostenibile.

Per questo motivo, il materiale del futuro è rappresentato dal PVC riciclabile. Vediamo più nel dettaglio di cosa si tratta.

Cos'è il pvc?

Il Policroluro di Vinile, detto PVC, è tra le materie plastiche maggiormente usate al mondo. Il polimero del cloruro di vinile - costituito da 57% di cloro e da 43% da idrogeno e carbonio - si ottiene dalla polimerizzazione del cloruro di vinile monomero.

Scoperto nell'800, il PVC si presenta come una polvere bianca. Nel 900 ci fu poi il primo brevetto per la sintesi del cloruro di vinile monomero (CVM), solo molto successivamente, grazie agli sviluppi della tecnica e della scienza, si è pervenuti al processo di polimerizzazione sopra spiegato ed alla aggiunta degli additivi necessari per poter pervenire a quello che oggi conosciamo come PVC.

Dov'è utilizzato?

Il PVC è il materiale plastico che presenta innumerevoli applicazioni: dall'edilizia, ai presidi medici, all'imballaggio alimentare, all'agricoltura, alla moda, al trasporto, al tempo libero in generale.

Ma, ben il 32.7% del suo valore, è impiegato nell'industria e, una parte di tale percentuale, è nello specifico relativa all'industria cartotecnica. Si cita a tal proposito l'incredibile utilizzo del PVC con riferimento a fogli, pannelli, pellicole e lastre. Questo proprio grazie alle caratteristiche del materiale: in forma pura il PVC si presenta rigido ma, se correttamente miscelato, assume una forma flessibile. Inoltre, è termoformabile ed altamente resistente ad ogni tipo di urto o sostanza aggressiva.

I fogli e le lastre in PVC non sono infiammabili e presentano un'ottima stampabilità.

Perchè il pvc è un ottimo materiale riciclabile

Come abbiamo precedentemente detto, il PVC ha una struttura polimerica; ebbene, proprio grazie a questa struttura il PVC è un materiale altamente riciclabile.

È addirittura possibile un riciclo completo al 100%. Esistono due modalità per riciclare il PVC: meccanico ed a materia prima. Il riciclaggio meccanico prevede che il PVC scartato venga macinato per essere poi processato in un nuovo PVC, il riciclaggio a materia prima invece consiste nel disintegrare i rifiuti di PVC fino a giungere ad un livello molecolare, per poi sintetizzarlo nuovamente.

I prodotti in PVC, proprio per la loro conformità, resistono secoli senza distruggersi. Proprio per tale ragione, il suo valore energetico dovrebbe sempre essere utilizzato nuovamente in qualsiasi modo: dal riciclaggio, all'utilizzo del valore calorico come elemento di un sistema di energia pulito.

In questo modo si assiste ad una salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento della plastica, nonchè la creazione di prodotti che potranno essere impiegati in ogni ambito possibile.

I principali mercati del PVC riciclato sono: barriere antirumore, panchine, pedane antiscivolo, paraurti, sistemi di drenaggio, pavimentazione, rivestimenti esterni e tanto altro.

Pvc: materiale del futuro

Proprio per le sue capacità tecniche e la sua sostenibilità nelle produzioni il PVC è il materiale sempre più aderente alle necessità del momento.

Essendo, infatti, un materiale ecologico - di origine prettamente naturale - che non utilizza materie a disponibilità limitata, è un'ottima scelta ecologica per il futuro.

Inoltre, consente la creazione di materiali ad elevate prestazioni; contribuisce alla riduzione delle emissioni di gas serra; riduce l'utilizzo di materie prime non riciclabili attraverso l'uso di tecnologie di riciclo meccanico; usa sostanze che rispettano l'ambiente e la salute; fornisce un contributo fondamentale alle aziende nazionali.