Moncalieri, il canale scolmatore è realtà: la città diventa più sicura di fronte al rischio alluvioni

Era un obiettivo da anni, la città lo aveva quasi ultimato nel 2023, ma tra fine lavori e ultimi collaudi solo adesso è diventato realtà, con tanto di taglio del nastro. Da ieri, sabato 7 settembre, Moncalieri è più sicura grazie alla inaugurazione del nuovo canale scolmatore.

Montagna: "Moncalieri più sicura"

Alla cerimonia, oltre alle autorità locali, erano presenti pure i familiari dell'ingegner Roberto Cillis, ideatore del progetto, portato via dal coronavirus nel 2020. Ne beneficeranno 20 mila moncalieresi. Il sindaco Paolo Montagna ha parlato di un sogno che diventa realtà, dopo tanti anni di attesa, ricordando che se ne era iniziato a parlare nel 2006 e che i primi passi erano stati mossi nel 2015, quando lui aveva appena iniziato il suo primo mandato, con i primi lavori iniziati quattro anni dopo.

Investimento di 8,5 milioni di euro

"Oggi Moncalieri è più sicura e se dovesse fare i conti con nuove alluvioni, non finiranno in ginocchio famiglie, aziende e vite umane", ha sottolineato il primo cittadino. Otto milioni e mezzo il costo di un'opera che Montagna ha ricordato che Moncalieri "si è pagata da sola, senza aspettare i fondi del Governo". Perché la sicurezza viene prima di tutto e adesso da corso Savona a Borgo Aje, grazie ai 300 metri del canale scolmatore e agli interventi realizzati sulla sponda destra del Po, anche i fenomeni atmosferici più estremi faranno meno paura.

I sottopassi di via Tiro a Segno e strada Brandina ora sono dotati di segnalatori sonori elettronici e sbarre pronte a chiudersi, in caso di allagamento, per evitare tanti problemi successi anche nel recente passato.

Ferrero: "Un sogno che si realizza"

"Con l'inaugurazione di ieri abbiamo messo in sicurezza una parte importante del nostro territorio comunale tra il canale della Ficca e l'agenzia delle entrate", ha dichiarato l'assessore alla Tutela del suolo e delle acque Angelo Ferrero. "Questa opera, costata quasi 8.5 milioni, è un sogno che si realizza, una priorità per tutti noi".