Si è spenta l’autrice della più celebre luce d’artista: i suoi neon blu continueranno a risplendere sopra Torino

Nata a Michelstadt nel 1944 è stata scultrice, regista e perfomance artist, famosa soprattutto per le sue estensioni corporali, opere che consistono in prolungamenti di parti del corpo. Non solo a Torino, ma anche Napoli dove nel 2002 eseguì per conto della Regione Campania, l’opera Spiriti di Madreperla, costituita da 333 teschi fusi in ghisa e piantati nel selciato di Piazza Plebiscito.