Si chiude la 75^ edilzione della Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola: "Arrivederci al 2025"

Si è conclusa oggi la 75esima edizione della Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola, kermesse cultural-gastronomica che per 10 giorni ha animato il centro storico di Carmagnola con showcooking, degustazioni, musica ed intrattenimento per tutte le età.

La Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola è molto più di un semplice evento gastronomico, è una celebrazione della cultura, della tradizione e dell'innovazione agroalimentare, con importanti ricadute positive per la città. All’interno della Fiera si è negli anni affermato quasi come iniziativa indipendente Il Foro Festival, evento collaterale che anche quest’anno ha ospitato importanti nomi del panorama della musica e dello spettacolo con un ottimo riscontro di pubblico.

“Siamo estremamente soddisfatti del grande successo di questa 75^ edizione della Fiera. Il numeroso pubblico che ha partecipato con entusiasmo, proveniente da molte parti d'Italia, è la conferma di quanto la nostra città e la sua storica ospitalità siano apprezzate. - spiega il Sindaco di Carmagnola Ivana Gaveglio - Abbiamo celebrato il nostro amato peperone e abbiamo creato, ancora una volta, importanti momenti di convivialità e condivisione. Desidero ringraziare SGP Grandi Eventi per l’eccellente organizzazione, che ha saputo portare novità coinvolgenti come il divertente "Processo al Peperone" e le animazioni di piazza per le famiglie, contribuendo a rendere la Fiera un’esperienza indimenticabile per grandi e piccoli. È stato davvero emozionante vedere la nostra città risplendere e accogliere così tante persone. Siamo già pronti a guardare al futuro, sempre con l’obiettivo di migliorare e crescere insieme. Ringrazio di cuore i numerosi sponsor, associazioni, enti e istituzioni che, con il loro sostegno, hanno reso possibile la realizzazione di questo grande evento. Ma soprattutto ringrazio i produttori del Consorzio del Peperone di Carmagnola, che, come di consueto, hanno portato nelle strade e nelle piazze, oltre ai loro magnifici prodotti, energie positive e passioni che contagiano”.

“Un evento già molto apprezzato e consolidato, che per l’edizione 2024 abbiamo voluto arricchire ancora di più per coinvolgere il pubblico in un viaggio alla scoperta del peperone di Carmagnola attraverso showcooking, incontri culturali e intrattenimento dedicato ad un pubblico variegato. – spiega Stefano Pelliciardi, SGP Grandi Eventi organizzatore – Tanti anche gli eventi POP che hanno coinvolto il pubblico come il Peperone in 3D un opera realizzata a terra e raffigurante un enorme peperone che, se osservato e fotografato dalla giusta angolazione, ha dato l'illusione di camminarci sopra o addirittura di volare, inoltre grazie agli oltre 200 stand espositivi e le 6 aree di somministrazione il pubblico ha potuto degustare e scoprire un’ampia varietà di prodotti, dove ovviamente il Peperone di Carmagnola ha avuto il ruolo di protagonista, il tutto accompagnato dal ricco palinsesto di appuntamenti. Siamo felici e soddisfatti di questa edizione e già pronti a lavorare per l’edizione 2025”.

Uno storico appuntamento non solo per il comune di Carmagnola, ma per tutto il Piemonte e il resto d’Italia, un’occasione per degustare le prelibatezze del territorio. SGP Grandi Eventi si occuperà della sua organizzazione per i prossimi due anni, con l’obiettivo principale di una crescita internazionale.

Appuntamento nel 2025 a Carmagnola con la 76esima edizione della Fiera Nazionale del Peperone una kermesse cultural-gastronomica da non perdere.